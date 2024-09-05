Не боїться війни: ірландський гігант купує 2 заводи в Україні – що буде виготовляти

5 вересня 2024, 22:25
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Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

АМКУ

АМКУ дозволив концерну CRH придбати 2 заводи в Україні. Гігант з Ірландії купить їх в італійських власників.

Інвестиції в Україну 

Антимонопольний комітет України дозволив ірландській групі CRH купити два заводи в Україні. Йдеться про підприємства з виробництва цементу, які належали італійській Buzzi. 

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Про цю угоду говорили ще минулого року. Саме тоді італійці відкрито зговорили про продаж частини свого бізнесу в Східній Європі для CRH.

Де розташовані заводи

Підприємства, які придбає CRH, це "Волинь-цемент" і "Югцемент". За них ірландський гігант заплатить 100 мільйонів євро. 

Якщо угода завершиться успіхом, то вона буде другою за розміром з початку повномасштабної війни.