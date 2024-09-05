АМКУ дозволив концерну CRH придбати 2 заводи в Україні. Гігант з Ірландії купить їх в італійських власників.

Інвестиції в Україну

Антимонопольний комітет України дозволив ірландській групі CRH купити два заводи в Україні. Йдеться про підприємства з виробництва цементу, які належали італійській Buzzi.

Читайте також США проти Shein і Temu: чому американці можуть почати розслідування відносно цих компаній

Про цю угоду говорили ще минулого року. Саме тоді італійці відкрито зговорили про продаж частини свого бізнесу в Східній Європі для CRH.

Де розташовані заводи

Підприємства, які придбає CRH, це "Волинь-цемент" і "Югцемент". За них ірландський гігант заплатить 100 мільйонів євро.

Якщо угода завершиться успіхом, то вона буде другою за розміром з початку повномасштабної війни.