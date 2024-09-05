Инвестиции в Украину
Антимонопольный комитет Украины разрешил ирландской группе CRH купить два завода в Украине. Речь идет о предприятиях по производству цемента, которые принадлежали итальянской Buzzi.
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Об этой сделке говорили еще в прошлом году. Именно тогда итальянцы открыто заговорили о продаже части своего бизнеса в Восточной Европе для CRH.
Где расположены заводы
Предприятия, которые приобретет CRH, это "Волынь-цемент" и "Югцемент". За них ирландский гигант заплатит 100 миллионов евро.
Если сделка завершится успехом, то она будет второй по размеру с начала полномасштабной войны.