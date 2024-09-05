США не устраивает работа Temu и Shein
США беспокоит нарушение норм безопасности, которое происходит при использовании Shein и Temu. Эти платформы нарушают американские стандарты.
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Двое представителей Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) создали открытое письмо, в котором призвали коллег обратить внимание на Shein и Temu. В работе этих платформ американских чиновников больше всего обеспокоило:
- легкий доступ к детским товарам, которые могут быть опасными;
- использование правила de minimis (оно освобождает от пошлины товары, имеющие цену до 800 долларов).
CPSC планирует осуществить масштабную проверку. Комиссию интересует придерживаются ли Shein и Temu стандартов безопасности товаров, а также как происходит взаимодействие с потребителями и продавцами.
Обратите внимание! В свою очередь Shein и Temu отмечают то, что безопасность клиентов для них приоритет.