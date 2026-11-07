Від чотирьох яблунь до мільйонів пляшок: хто створив легендарний "Живчик"

Головний герой дитинства мільйонів українців – газований напій "Живчик" – з'явився на ринку ще наприкінці 1990-х років. Його створення пов'язане з президентом компанії "Оболонь" Олександром Слободяном, а ідея майбутнього популярного бренду народилася з доволі несподіваних дитячих спогадів.

Хто придумав "Живчик" і звідки взялася ідея напою

Ідейним натхненником створення "Живчика" став Олександр Слободян – президент української компанії "Оболонь", повідомляє "Українська Правда". Саме він запропонував розробити безалкогольний напій на основі натурального яблучного соку, який міг би стати конкурентом популярним іноземним газованим напоям.

Цікаво, що задум виник завдяки спогадам Слободяна про власне дитинство. Після закінчення дев'ятого класу він разом із мамою переїхав до невеликого подільського міста Городок. На подвір'ї їхнього будинку росли чотири яблуні, які щороку давали рясний урожай. Однак родина не могла використати всі плоди, тому значна частина яблук просто пропадала.

Згодом, уже працюючи в "Оболоні" та проживаючи в Києві, Слободян згадав цю проблему. Він замислився над тим, скільки яблук щороку залишається невикористаними в українських селах і містечках. Так виникла ідея створити напій, який допоміг би сформувати попит на вітчизняну фруктову продукцію.

Я зрозумів: якщо попиту немає, його треба створити,

– пояснював Олександр Слободян в інтерв'ю до 25-річчя бренду.

Водночас безпосередньою розробкою рецептури займалися технологи компанії. До яблучного соку вирішили додати екстракт ехінацеї та вітамін C. Так з'явився незвичний для українського ринку того часу продукт, який поєднував газовану основу, фруктовий смак та додаткові компоненти.

Коли з'явився "Живчик" і як він став популярним

Перший налив "Живчика" компанія "Оболонь" здійснила у 1999 році. Саме цей рік вважається початком історії торгової марки. Згодом напій почав з'являтися на полицях українських магазинів і швидко завоював прихильність споживачів.

Однією з головних переваг продукту була його оригінальність. На той час український ринок безалкогольних напоїв активно заповнювали міжнародні бренди, зокрема Coca-Cola та Pepsi. Натомість "Оболонь" запропонувала власний продукт із натуральним яблучним соком та ехінацеєю.

Важливу роль у популяризації напою відіграли також його назва та візуальний образ. За словами Слободяна, слово "живчик" у деяких регіонах України означає енергійну та рухливу людину. Тому для бренду створили мультяшного героя – усміхнене яблуко, яке мало сподобатися дітям і водночас сформувати позитивне враження у батьків.

Зверніть увагу! Згодом асортимент розширився, а разом із новими смаками з'явилися інші персонажі – Лимончик і Грушка. У 2007 році компанія навіть запустила мультсеріал "Живчик та його друзі", який складався з 12 серій. А наступного року на телебаченні стартувала спортивно-розважальна програма "Живчик старти".

Популярність бренду підтверджували й результати продажів. За словами Олександра Слободяна, уже до 2002 року на "Живчик" припадало 60% обсягу продажів усіх безалкогольних напоїв компанії "Оболонь".

Таким чином, задум, який виник зі спостережень за невикористаним урожаєм яблук, перетворився на один із найвідоміших українських брендів. А для багатьох споживачів "Живчик" став не просто напоєм, а частиною спогадів про дитинство.

Раніше ми писали, що бренд "Живчик" змінився, бо "виріс" – виробники оновили форму пляшки й дизайн етикетки.