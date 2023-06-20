Київська ІТ-компанія намагалася "злити" ворогу інформацію з електронних систем прифронтової ОВА

Департамент кібербезпеки СБУ виявив ІТ-компанію, яка хотіла допомогти росіянам у війні проти України. Працівники столичної фірми хотіли передати росіянам дані систем Донецької ОВА.

Дані Донецької ОВА ледь не опинилися в руках ворога. Вчинити злочинні дії хотіли працівники столичної ІТ-компанії.

Не пропустіть "Хакнули систему": російська компанія під санкціями змогла купити сотні тисяч патронів з Америки

Які дані зрадники хотіли передати росіянам

Як з'ясувало слідство, керівник ІТ-компанії з Києва та 5 його спільників, які наразі переховують на тимчасово окупованих територіях, встановлювали програмне забезпечення у Донецькій ОВА. Відомо, що вони передали доступ до системи терористам з так званої "ДНР".

Завдяки цьому доступу зловмисники хотіли зливати дані адміністрації спецслужбам росіян. Насамперед йдеться про наслідки повітряних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі.

Окрім тог, ворога цікавили координати підстанцій, на яких проводилися ремонтні роботи. Така інформація допомагала б ворогу у плануванні наступних атак.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютери та мобільні телефони, печатки та документи, які підтверджують співпрацю підозрюваних з окупантами.