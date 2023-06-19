Росіянам вкотре вдалося обійти санкції та придбати товар для війни проти України. Цього разу окупантам вдалося закупити сотні тисяч американських патронів.

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Як росіяни змогли купити американські патрони для вагнерівців

Московська компанія "Промтєхнологія" змогла в обхід санкцій купити патрони 338 Lapua Magnum. Їх виготовляє американська компанія Hornady.

Ці патрони були виявлені у гвинтівках Orsis T-5000, які виготовляють росіяни. Відомо, що ці гвинтівки у війні проти України використовують вагнерівці.

"Промтєхнологія" задекларувала імпорт 102 тисяч американських патронів, загальний імпорт склав 460 тисяч. Експерти кажуть, що в Росії немає власного виробництва високоякісних снайперських патронів, тому окупанти знаходять способи отримати товар з-за кордону. На жаль, чорний ринок поки що працює на їхню користь.

Що стосується Hornady, то гендир компанії Стів Горнаді запевнив, що його компанія не торгує з Росією та не збирається мати з Росіянами жодних справ.