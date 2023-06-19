Россиянам в очередной раз удалось обойти санкции и приобрести товар для войны против Украины. На этот раз оккупантам удалось закупить сотни тысяч американских патронов.

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Как россияне смогли купить американские патроны для вагнеровцев

Московская компания "Промтехнология" смогла в обход санкций купить патроны 338 Lapua Magnum. Их производит американская компания Hornady.

Эти патроны были обнаружены в винтовках Orsis T-5000, которые производят россияне. Известно, что эти винтовки в войне против Украины используют вагнеровцы.

"Промтехнология" задекларировала импорт 102 тысяч американских патронов, общий импорт составил 460 тысяч. Эксперты говорят, что у России нет собственного производства высококачественных снайперских патронов, поэтому оккупанты находят способы получить товар из-за рубежа. К сожалению, черный рынок пока работает в их пользу.

Что касается Hornady, то гендир компании Стив Горнади заверил, что его компания не торгует с Россией и не собирается иметь с Россией никаких дел.