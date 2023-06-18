Десятки иностранных брендов выстроились в очередь, чтобы покинуть рынок российских окупантов. Чтобы прекратить отток иностранного капитала, россияне придумали закон, заставляющий идущий бизнес продать активы со скидкой в 40% и заплатить процент в российский бюджет.

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Даже такие драконовские условия и потеря миллионов, а иногда миллиардов долларов не заставляют цивилизованный бизнес продолжать работу с террористами. Теперь от бессилия оккупанты придумали новое преступление, которое хотят мотивировать ответом на санкции.

Какой "ответ на санкции" нашли россияне

Россия собирается узаконить захват активов западных компаний, идущих с их рынка. По мнению оккупантов, это будет не только месть за санкции, но и возможность остановить бегство адекватного бизнеса с токсичной территории.

Соответствующий тайный приказ о принятии закона из Кремля уже поступил. Экономисты оккупантов твердо верят, что это испугает уходящих с их рынка и поощрит те бренды, которые вообще не беспокоятся о своей репутации и до сих пор работают с россиянами.

Также в приказе Путина говорится, что частные покупатели иностранных активов должны принадлежать России. Фактически, принятие такого закона просто делает невозможным нормальный процесс выхода компаний с российского рынка.

Больше всего пострадают сырьевые компании, ведь именно на экспорте ворованного у них товара россияне хотят заработать деньги. Когда россияне узнали об утечке информации об их планах, то заявили, что сами решат, что делать с отобранным имуществом "недружественных" компаний.