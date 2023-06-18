Десятки іноземних брендів вишикувалися у чергу, аби покинути ринок російських окупантів. Аби припинити відтік іноземного капіталу, росіяни вигадали закон, який змушує бізнес, який йде, продати активи зі знижкою в 40% та заплатити відсоток у російський бюджет.

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Навіть такі драконівські умови та втрата мільйонів, а подекуди мільярдів доларів не змушують цивілізований бізнес продовжувати роботу з терористами. Тепер від безсилля окупанти вигадали новий злочин, який хочуть мотивувати відповіддю на санкції.

Яку "відповідь на санкції" знайшли росіяни

Росія збирається узаконити захоплення активів західних компаній, які йдуть з їхнього ринку. На думку окупантів, це буде не лише помста за санкції, а й можливість зупинити втечу адекватного бізнесу з токсичної території.

Відповідний таємний наказ про ухвалення закону з Кремля вже надійшов. Економісти окупантів твердо вірять, що це налякає тих, хто йде з їхнього ринку, та заохотить ті бренди, які взагалі не турбуються про свою репутацію та досі працюють з росіянами.

Також у наказі Путіна йдеться про те, що приватні покупці іноземних активів повинні належати Росії. Фактично, прийняття такого закону просто унеможливлює нормальний процес виходу компаній з російського ринку.

Найбільше постраждають сировинні компанії, адже саме на експорті краденого в них товару росіяни хочуть заробити гроші. Коли росіяни дізналися про витік інформації щодо їхніх планів, то заявили, що самі вирішать, що робити з відібраним майном "недружніх" компаній.