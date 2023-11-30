ШІ забезпечує зростання прибутку: досвід JPMorgan

Один з найбільших світових фінансових холдингів JPMorgan Chase заявив, що інструменти штучного інтелекту починають приносити дохід. Зокрема, ШІ може узагальнювати документи, писати електронні листи й видавати розумні відповіді користувачам.

ШІ у дії

Компанія JPMorgan заявила, що інструменти штучного інтелекту починають приносити дохід банку. Прогнозується, що у майбутньому досягнення в галузі ШІ, принесуть ще більше прибутку.

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Випуск ChatGPT рік тому спонукав банки наймати співробітників на посади, пов'язані зі штучним інтелектом, та почати тестувати генеративний ШІ, який може узагальнювати документи, писати електронні листи і видавати розумні відповіді користувачам.

На додаток до ефективності та потенційного уникнення витрат, ми спостерігаємо діяльність, що приносить дохід, і це дійсно обнадіює,

– сказала Тереза Хайценретер, спеціалістка банку з даних та аналітики.

Зокрема, JPMorgan використовує ШІ для якісного доповнення роботи, яку виконує людина, а не для того, щоб замінити її.

Які цілі компанії JPMorgan

Минулого року JPMorgan поставив собі за мету досягнути 1 мільярда доларів вартості бізнесу, який генерує ШІ, Вже у 2023 році, компанія збільшила цю цифру – до 1,5 мільярда доларів.

Виконавчий директор Джеймі Даймон сказав, що ця технологія зрештою дозволить роботодавцям скоротити робочий тиждень лише до 3,5 днів.

У своєму щорічному листі до акціонерів Даймон назвав штучний інтелект надзвичайним і революційним та заявив, що він може бути інтегрований у кожен процес діяльності фірми.

Крім того, банк бачить величезний потенціал у використанні генеративного ШІ для безпечного обслуговування клієнтів.

Експерименти зі ШІ

Останніми місяцями найбільші світові банки все більше експериментують із штучним інтелектом. Вони сподіваються, що це допоможе підвищити продуктивність персоналу та зменшити витрати.

На думку Хайценретер, банки можуть продовжувати свій розвиток завдяки штучному інтелекту необов'язково збільшуючи кількість працівників для підтримки цього зростання. Проте, вона наголошує на залученні талантів з усього світу для цього процесу.