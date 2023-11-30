ШИ обеспечивает рост прибыли: опыт JPMorgan

Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan Chase заявил, что инструменты искусственного интеллекта начинают приносить доход. В частности, ИИ может обобщать документы, писать электронные письма и выдавать разумные ответы пользователям.

ИИ в действии

Компания JPMorgan заявила, что инструменты искусственного интеллекта начинают приносить доход банка. Прогнозируется, что в будущем достижения в области ИИ принесут еще больше прибыли.

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Выпуск ChatGPT год назад побудил банки нанимать сотрудников на должности, связанные с искусственным интеллектом, и начать тестировать генеративный ИИ, способный обобщать документы, писать электронные письма и выдавать разумные ответы пользователям.

В дополнение к эффективности и потенциальному избеганию затрат, мы наблюдаем деятельность, приносящую доход, и это действительно обнадеживает,

– сказала Тереза Хайценретер, специалист банка по данным и аналитики.

В частности, JPMorgan использует ИИ для качественного дополнения работы, выполняемой человеком, а не для того, чтобы заменить его.

Какие цели компании JPMorgan

В прошлом году JPMorgan задался целью достигнуть 1 миллиарда долларов стоимости бизнеса, который генерирует ИИ. Уже в 2023 году компания увеличила эту цифру – до 1,5 миллиарда долларов.

Исполнительный директор Джейми Даймон сказал, что эта технология позволит работодателям сократить рабочую неделю лишь до 3,5 дней.

В своем ежегодном письме акционерам Даймон назвал искусственный интеллект чрезвычайным и революционным и заявил, что он может быть интегрирован в каждый процесс деятельности фирмы.

Кроме того, банк видит огромный потенциал в использовании генеративного ИИ для безопасного обслуживания клиентов.

Эксперименты по ИИ

В последние месяцы крупнейшие мировые банки все больше экспериментируют с искусственным интеллектом. Они надеются, что это поможет повысить производительность персонала и снизить затраты.

По мнению Хайценретера, банки могут продолжать свое развитие благодаря искусственному интеллекту необязательно увеличивая количество работников для поддержания этого роста. Тем не менее, она отмечает привлечение талантов со всего мира для этого процесса.