JYSK відкриває нові магазини в Україні: мережа зайде ще в кілька міст

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK продовжує розширювати присутність в Україні. Компанія підписала угоди оренди для двох нових магазинів на заході України.

Де відкриються нові магазини JYSK

Мережа JYSK вже відкрила декілька магазинів цьогоріч. Про це повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Уже скоро нові магазини з’являться в:

Ужгороді – це буде вже друга точка мережі в місті;

Самборі Львівської області – перший магазин JYSK у місті.

Самбірський магазин планують відкрити до кінця 2026 року.

Які магазини JYSK відкрили 27 серпня

Паралельно мережа оновлює та відкриває магазини в інших містах України. 27 серпня після перебудови запрацював магазин JYSK у ТЦ "Вікторі Плаза" у Кривому Розі. У ньому оновили:

освітлення;

торгове обладнання;

покриття підлоги.

Цього ж дня нові точки мережі відкрилися у ТЦ "РайON" у Києві та ТЦ "Інжур" у Броварах. Таким чином, JYSK одночасно продовжує розширювати мережу в нових містах та оновлювати вже наявні магазини.

До слова, JYSK певним чином зараз заміняє магазин IKEA в Україні. Проте вже цьогоріч до країни зайде велика польська мережа, що може стати потужним конкурентом.

Ще 21 травня Pepco Group офіційно оголосила про вихід на український ринок, відкриття перших магазинів заплановане на жовтень 2026 року. Компанія після виходу на український ринок планує частково зайняти нішу, яку досі не повернула собі IKEA.

Хоча асортимент меблів у Pepco значно менший, ніж у IKEA, компанія також робить ставку на широкий вибір товарів для дому, декору та повсякденного вжитку.