Где откроются новые магазины JYSK

Сеть JYSK уже открыла несколько магазинов в этом году. Об этом сообщил Country Director JYSK в Украине Евгений Иваница.

Уже скоро новые магазины появятся в:

Ужгороде – это будет уже вторая точка сети в городе;

Самборе Львовской области – первый магазин JYSK в городе.

Самборский магазин планируется открыть до конца 2026 года.

Какие магазины JYSK открыли 27 августа

Параллельно сеть обновляет и открывает магазины в других городах Украины. 27 августа после реконструкции заработал магазин JYSK в ТЦ "Виктори Плаза" в Кривом Роге. В нем обновили:

освещение;

торговое оборудование;

покрытие пола.

В этот же день новые точки сети открылись в ТЦ "РайON" в Киеве и ТЦ "Инжур" в Броварах. Таким образом, JYSK одновременно продолжает расширять сеть в новых городах и обновлять уже существующие магазины.

К слову, JYSK в некотором роде сейчас заменяет магазин IKEA в Украине. Однако уже в этом году в страну войдет большая польская сеть, которая может стать сильным конкурентом.

Еще 21 мая Pepco Group официально объявила о выходе на украинский рынок, открытие первых магазинов запланировано на октябрь 2026 года. Компания после выхода на украинский рынок планирует частично занять нишу, которую до сих пор не вернула себе IKEA.

Хотя ассортимент мебели в Pepco значительно меньше, чем в IKEA, компания также делает ставку на широкий выбор товаров для дома, декора и повседневного использования.