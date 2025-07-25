Ще один російський автогігант переходить на чотириденний робочий тиждень через кризу

Російський виробник вантажівок КАМАЗ оголосив про перехід на чотириденний робочий тиждень з 1 серпня. Усе через складну ситуацію на авторинку.

Рішення вимушене?

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на офіційну заяву компанії, передає 24 Канал. У КАМАЗ зазначили, що не бачать перспектив для зростання попиту, а також стикаються з тиском залишків імпортної техніки на складах. А тому, автоконцерн змушений піти на "непопулярні, але необхідні" заходи, зокрема зменшити обсяги виробництва.

Дивіться також Тиск зростає: Центробанк Росії готує радикальне зниження відсоткової ставки

Довідково. За підсумками першого півріччя 2025 року ринок вантажівок у Росії скоротився майже на 60%, при цьому продажі КАМАЗу впали на 30%. У компанії звинуватили у ситуації "недалекоглядну політику імпортерів іноземної техніки" та дії Центробанку Росії.

Водночас у "КАМАЗ" запевнили, що обмеження торкнуться лише тих цехів, які не мають повного завантаження, при цьому всі соціальні гарантії для працівників збережуться. Паралельно компанія намагається домовитись із корпоративними клієнтами про додаткові закупівлі, щоб частково розвантажити склади.

"Непопулярні" рішення стають популярними?

"КАМАЗ" – уже третій російський автовиробник за останні дні, що змушений перейти на скорочений графік роботи. Раніше подібні рішення оголосили:

"ГАЗ" – 24 липня повідомив про перехід на чотириденку через падіння продажів на 40% у сегменті середньотоннажної техніки та на 60% в автобусному напрямку.

"АвтоВАЗ" – 22 липня повідомив про аналогічний крок, очікуючи, що загальний обсяг продажів легкових авто в Росії у 2025 році впаде на чверть, до 1,1 мільйона одиниць.

Падає весь авторинок?

За даними агентства "Автостат", у першому півріччі 2025 року в Росії було продано 601,8 тисячі транспортних засобів, що на 28% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. В Асоціації європейського бізнесу визнали, що така тенденція, найімовірніше, збережеться до кінця року, а підсумкове падіння може сягнути 25%.

На тлі санкцій, падіння реальних доходів населення, скорочення лізингових програм і надлишків нерозпроданої техніки російські виробники опинилися у глибокій системній кризі. Ситуація з КАМАЗ – черговий доказ, що російський автопром балансує на межі стагнації.