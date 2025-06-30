Оттава відмовилась від податку для техгігантів, аби відновити перемовини з США

Уряд Канади офіційно відмовився від планів вводити податок на цифрові послуги, який був спрямований передусім на великі американські технологічні компанії.

Канада йде на поступки США

Про це повідомило Міністерство фінансів країни, передає 24 Канал з посиланням на Reuters. Рішення стало частиною ширшої стратегії Оттави у зусиллях відновити торгові перемовини зі Сполученими Штатами, які були фактично заморожені через загострення у двосторонніх відносинах.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп планують повернутися до переговорів із метою укладання нової торгової угоди до 21 липня.

Що передбачав податок

Податок на цифрові послуги, який мав зворотну силу з 2022 року, передбачав оподаткування компаній, що надають онлайн-послуги канадським користувачам на суму понад 20 мільйонів доларів на рік.

Раніше Трамп назвав запланований податок "відвертим нападом на США" та пригрозив Канаді новими митами, фактично зупинивши переговорний процес.

Зауважте. Канада залишається одним із головних торгових партнерів США. У 2024 році країна імпортувала з США товарів на понад 349 мільярдів доларів, а експорт у США сягнув 412,7 мільярда доларів.

Аналітики прогнозують, що скасування податку може стати сигналом прагнення Оттави зберегти стабільність у північноамериканській торгівлі, особливо напередодні потенційного перегляду низки економічних угод.