Канада идет на уступки США

Об этом сообщило Министерство финансов страны, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Решение стало частью более широкой стратегии Оттавы в усилиях восстановить торговые переговоры с Соединенными Штатами, которые были фактически заморожены из-за обострения в двусторонних отношениях.

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Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп планируют вернуться к переговорам с целью заключения нового торгового соглашения до 21 июля.

Что предусматривал налог

Налог на цифровые услуги, который имел обратную силу с 2022 года, предусматривал налогообложение компаний, предоставляющих онлайн-услуги канадским пользователям на сумму более 20 миллионов долларов в год.

Ранее Трамп назвал запланированный налог "откровенным нападением на США" и пригрозил Канаде новыми пошлинами, фактически остановив переговорный процесс.

Заметьте. Канада остается одним из главных торговых партнеров США. В 2024 году страна импортировала из США товаров на более 349 миллиардов долларов, а экспорт в США достиг 412,7 миллиарда долларов.

Аналитики прогнозируют, что отмена налога может стать сигналом стремления Оттавы сохранить стабильность в североамериканской торговле, особенно накануне потенциального пересмотра ряда экономических соглашений.