Nike компенсирует расходы

В компании отметили, что в результате тарифной политики администрации Дональда Трампа расходы бренда могут вырасти примерно на 1 миллиард долларов. Чтобы компенсировать дополнительные расходы, Nike уже начала корректировать цены вверх и готовится к перераспределению производства между другими странами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Мы оптимизируем наши источники поставок, чтобы снизить давление расходов в США", – прокомментировали в компании.

Ситуация на рынке

При этом, Nike не единственная компания, которая пытается балансировать расходы. Аналитики предположили, что другие крупные бренды спортивной одежды также повысят цены, чтобы удержать конкурентные позиции на американском рынке.

Несмотря на экономические трудности, падение доходов Nike в первом квартале оказалось менее резким, чем прогнозировали. В частности, продажи упали на 12% (до 11,1 миллиардов долларов), тогда как ожидали снижения почти на 15%. Более того, акции компании выросли на 11%.

Заметьте. Китай является своеобразным вызовом для Nike. Руководство компании признало, что для улучшения позиций на китайском рынке нужно время, ведь бренд чувствует последствия экономической ситуации и высокой конкуренции