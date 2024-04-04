Казахстанська авіакомпанія призупинила авіасполучення з Татарстаном після ударів дронів

Після ударів по НПЗ у Татарстані, казахська авіакомпанія Qazaq Air повідомила, що тимчасово зупиняє авіасполучення. Коли авіасполучення відновиться знову наразі невідомо.

Припинення польотів до Татарстану

Зауважимо, що авіакомпанія Qazaq Air лише 13 березня відновила польоти до Росії. Також раніше Qazaq Air отримала повідомлення від страхової організації про ненадання страхового покриття на території Росії та в її повітряному просторі.

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Тож, вочевидь, це і є причина, чому Qazaq Air знову призупинив польоти на територію Росії.

З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 05.04.2024 року авіасполучення за направленням Актобе – Казань – Актобе буде припинено,

– йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Що відомо про Qazaq Air Qazaq Air – казахстанська авіакомпанія з хабом у Астані й розгалуженою маршрутною мережею для доступності міжрегіонального авіасполучення в Казахстані та прикордонних територіях сусідніх держав.

Атака дронів заводів у Татарстані

Після атаки дронів 2 квітня нафтопереробного заводу у Татарстані глава регіону Мінніханов зібрав республіканський форум з енергетики. Під час нього він закликав окремі підприємства та міста взяти на себе відповідальність за власні заходи захисту.

Всевишній дає нам знак: отямтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, окрім самих себе... Не треба чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання,

– заявив очільник республіки.