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5 травня, 16:00
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В Україні на 61% зросла кількість мільйонерів

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У 2024 році українці задекларували рекордні 326 мільярдів гривень доходів, що на 107 мільярдів більше, ніж у попередньому році.
  • Кількість мільйонерів зросла на 6,6 тисячі, досягнувши понад 17 тисяч, із загальною сумою доходів у 253,6 мільярди гривень.

У 2024 році громадяни України подали понад 170 тисяч декларацій про доходи, задекларувавши рекордні 326 мільярдів гривень. Це на 107 мільярдів більше, ніж у минулому році.

Доходи громадян зросли

Про це розповів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, інформує 24 Канал.

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За результатами кампанії громадяни самостійно визначили до сплати:

  • 8,1 мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО),
  • понад 1,5 мільярда гривень військового збору.

Найвищі суми доходів задекларували мешканці:

  • Києва – 156 мільярдів гривень,
  • Дніпропетровської області – майже 30 мільярдів гривень,
  • Львівської області – 18,2 мільярди гривень,
  • Київської області – 17,5 мільярдів гривень.

Найпоширенішими джерелами задекларованих доходів стали:

  • іноземні доходи – 34,2 мільярди гривень,
  • спадщина та дарування – 13,6 мільярдів гривень,
  • продаж майна – 6,8 мільярдів гривень,
  • інвестиційні доходи – 4,9 мільярдів гривень,
  • інші оподатковувані доходи – 4 мільярди гривень,
  • оренда майна – 3,4 мільярди гривень.

Мільйонерів побільшало

Кількість громадян, які задекларували доходи понад мільйон гривень, зросла на 6,6 тисячі – всього таких осіб понад 17 тисяч

Загальна сума їх задекларованих доходів становить 253,6 мільярди гривень, податкові зобов'язання – 8,7  мільярдів гривень.

Абсолютний рекорд встановив один із мешканців Києва: він задекларував понад 4,6 мільярди гривень податків до сплати (ПДФО + військовий збір), 
– ідеться у повідомленні. 

Водночас 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку – з бюджету їм буде повернуто 330 мільйонів гривень. Це на 36 мільйонів гривень більше, ніж торік.