В Україні на 61% зросла кількість мільйонерів

У 2024 році громадяни України подали понад 170 тисяч декларацій про доходи, задекларувавши рекордні 326 мільярдів гривень. Це на 107 мільярдів більше, ніж у минулому році.

Доходи громадян зросли

Про це розповів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, інформує 24 Канал.

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За результатами кампанії громадяни самостійно визначили до сплати:

8,1 мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО),

понад 1,5 мільярда гривень військового збору.

Найвищі суми доходів задекларували мешканці:

Києва – 156 мільярдів гривень,

Дніпропетровської області – майже 30 мільярдів гривень,

Львівської області – 18,2 мільярди гривень,

Київської області – 17,5 мільярдів гривень.

Найпоширенішими джерелами задекларованих доходів стали:

іноземні доходи – 34,2 мільярди гривень,

спадщина та дарування – 13,6 мільярдів гривень,

продаж майна – 6,8 мільярдів гривень,

інвестиційні доходи – 4,9 мільярдів гривень,

інші оподатковувані доходи – 4 мільярди гривень,

оренда майна – 3,4 мільярди гривень.

Мільйонерів побільшало

Кількість громадян, які задекларували доходи понад мільйон гривень, зросла на 6,6 тисячі – всього таких осіб понад 17 тисяч.

Загальна сума їх задекларованих доходів становить 253,6 мільярди гривень, податкові зобов'язання – 8,7 мільярдів гривень.

Абсолютний рекорд встановив один із мешканців Києва: він задекларував понад 4,6 мільярди гривень податків до сплати (ПДФО + військовий збір),

– ідеться у повідомленні.

Водночас 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку – з бюджету їм буде повернуто 330 мільйонів гривень. Це на 36 мільйонів гривень більше, ніж торік.