Активи Кісєльова перейшли до Фонду держмайна – який бізнес в Україні мав пропагандист

Російський пропагандист Дмітрій Кісєльов є одним з найактивніших розпалювачів ненависті проти України. Однак, як з'ясувалося, кремлівський слуга мав на території нашої держави частку у бізнесі.

Які активи Кісельова надійшли до Фонду держмайна

Пропагандист Дмітрій Кісєльов через російське телебачення активно закликав росіян до захоплення України. Щоправда, кремлівський слуга провадив бізнес у країні, яку так активно поливав брудом.

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Як з'ясувалося, пропагандист володів корпоративними правами у ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей". Раніше ці активи конфіскували, а тепер передали в управління Фонду державного майна.

Єдині дані, які відомі про ці компанії – вони займались організацією фестивалю Jazz Koktebel. Іншої інформації про їх діяльність немає.

У дохід держави раніше також стягнули такі активи Кісєльова:

будинок у Коктебелі площею понад 150 квадратних метрів;

автомобіль Land Rover;

земельну ділянку площею 0,28 гектара.

До списку санкційних активів Фонду держмайна також додалися дочірнє підприємство ПрАТ "Пентопак" "Атлантіс – ПАК Україна" та ринок на Херсонщині, який був у власності місцевого сепаратиста Георгія Какльонова.