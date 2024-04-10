Активи Кісєльова перейшли до Фонду держмайна – який бізнес в Україні мав пропагандист
Джерело:телеграм Віталія Коваля
Російський пропагандист Дмітрій Кісєльов є одним з найактивніших розпалювачів ненависті проти України. Однак, як з'ясувалося, кремлівський слуга мав на території нашої держави частку у бізнесі.
Які активи Кісельова надійшли до Фонду держмайна
Пропагандист Дмітрій Кісєльов через російське телебачення активно закликав росіян до захоплення України. Щоправда, кремлівський слуга провадив бізнес у країні, яку так активно поливав брудом.
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Як з'ясувалося, пропагандист володів корпоративними правами у ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей". Раніше ці активи конфіскували, а тепер передали в управління Фонду державного майна.
Єдині дані, які відомі про ці компанії – вони займались організацією фестивалю Jazz Koktebel. Іншої інформації про їх діяльність немає.
У дохід держави раніше також стягнули такі активи Кісєльова:
- будинок у Коктебелі площею понад 150 квадратних метрів;
- автомобіль Land Rover;
- земельну ділянку площею 0,28 гектара.
До списку санкційних активів Фонду держмайна також додалися дочірнє підприємство ПрАТ "Пентопак" "Атлантіс – ПАК Україна" та ринок на Херсонщині, який був у власності місцевого сепаратиста Георгія Какльонова.