Вже "дають задню": Китай виправдовується за співпрацю з Росією в надії уникнути санкцій

Євросоюз готується ввести санкції проти кількох китайських компаній, які допомагають російським окупантам нарощувати озброєння. Пекін злякався таких заходів та запевняє, що жодним чином не допомагає росіянам воювати проти України.

Європейський Союз готує обговорення введення санкцій проти 7 китайських компаній та низки компаній з інших країн, які допомагають російським окупантам. Китай вже відреагував офіційною заявою та сподівається відкласти жорстке рішення ЄС.

До теми За допомогу Росії у нарощуванні озброєння: ЄС нарешті готує санкції проти китайських компаній

Що каже Китай про співпрацю з Росією

Речник МЗС Китаю Вань Веньбінь вийшов на брифінг із заявою щодо співпраці його країни з окупантами. Він запевняє: це співробітництво має на меті лише торгово-економічні стосунки та у жодному разі не допомагають росіянам у війні проти України.

Китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво абсолютно не стосується кризи в Україні. Воно не спрямоване проти будь-якої третьої сторони, і для нас неприйнятно, щоб хтось у нього втручався і вдавався до погроз,

– запевняє він.

Натомість Пекін не обійшовся без погроз: мовляв, на введення санкцій буде вживати заходів у відповідь. Яких саме – Веньбінь не повідомив. На його думку, санкції ЄС можуть підірвати "взаємну довіру та співпрацю Китаю з ЄС".

Китай просить Євросоюз не вводити санкції та запевняє, що завжди відстоює свої "законні та легітимні" інтереси. Що стосується війни в України, то в Пекіні переконані, що відіграють "конструктивну роль у врегулюванні кризи".