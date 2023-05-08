Європейський Союз готує обговорення введення санкцій проти 7 китайських компаній та низки компаній з інших країн, які допомагають російським окупантам. Китай вже відреагував офіційною заявою та сподівається відкласти жорстке рішення ЄС.

До теми За допомогу Росії у нарощуванні озброєння: ЄС нарешті готує санкції проти китайських компаній

Що каже Китай про співпрацю з Росією

Речник МЗС Китаю Вань Веньбінь вийшов на брифінг із заявою щодо співпраці його країни з окупантами. Він запевняє: це співробітництво має на меті лише торгово-економічні стосунки та у жодному разі не допомагають росіянам у війні проти України.

Китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво абсолютно не стосується кризи в Україні. Воно не спрямоване проти будь-якої третьої сторони, і для нас неприйнятно, щоб хтось у нього втручався і вдавався до погроз,

– запевняє він.

Натомість Пекін не обійшовся без погроз: мовляв, на введення санкцій буде вживати заходів у відповідь. Яких саме – Веньбінь не повідомив. На його думку, санкції ЄС можуть підірвати "взаємну довіру та співпрацю Китаю з ЄС".

Китай просить Євросоюз не вводити санкції та запевняє, що завжди відстоює свої "законні та легітимні" інтереси. Що стосується війни в України, то в Пекіні переконані, що відіграють "конструктивну роль у врегулюванні кризи".