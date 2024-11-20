Банки Китаю почали масово блокувати російські компанії

Китайські банки почали масово блокувати рахунки російських компаній, чиї юридичні адреси збігаються з адресами організацій під санкціями. Це стосується великих банків, зокрема Bank of China і Chouzhou Commercial Bank.

Які адреси потрапили під блокування

У "чорні списки" цих банків потрапили адреси в Туреччині та Гонконзі, де зареєстровано багато компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які адреси потрапили під блокування:

у Туреччині під блокування потрапили рахунки компаній із адресою No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul;

у Гонконзі – популярні адреси на кшталт Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai.

Обмеження торкнулися навіть деяких адрес у Росії, заявила генеральна директорка юридичної компанії "Синорусс" Сурана Раднаєва.

Зауважте! Bank of China тепер перевіряє не лише адресу компанії, яка збігається з підсанкційною, але й назву, вид діяльності та особу гендиректора. Поки триває перевірка, рахунки компаній залишаються заблокованими.

Китайські банки блокують перекази в юанях

Bank of China почав частіше блокувати перекази в юанях із країн, які Росія використовує для закупівлі товарів.

Цікаво! Нещодавно компанія з ОАЕ не змогла здійснити переказ юанів з казахстанського банку "ЦентрКредит" до китайського Chouzhou Commercial. Транзакцію було зупинено Bank of China, який виступає банком-кореспондентом для казахстанської фінансової установи.

Chouzhou Commercial тепер приймає платежі з Казахстану лише через банки, з якими має прямі кореспондентські відносини. Подібні проблеми також виникають під час переказів до Китаю з банків Грузії та Вірменії.