Какие адреса попали под блокировку

В "черные списки" этих банков попали адреса в Турции и Гонконге, где зарегистрировано много компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие адреса попали под блокировку:

в Турции под блокировку попали счета компаний с адресом No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul;

в Гонконге – популярные адреса вроде Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai.

Ограничения коснулись даже некоторых адресов в России, заявила генеральный директор юридической компании "Синорусс" Сурана Раднаева.

Обратите внимание! Bank of China теперь проверяет не только адрес компании, который совпадает с подсанкционным, но и название, вид деятельности и личность гендиректора. Пока идет проверка, счета компаний остаются заблокированными.

Китайские банки блокируют переводы в юанях

Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые Россия использует для закупки товаров.

Интересно! Недавно компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод юаней из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial. Транзакция была остановлена Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанского финансового учреждения.

Chouzhou Commercial теперь принимает платежи из Казахстана только через банки, с которыми имеет прямые корреспондентские отношения. Подобные проблемы также возникают при переводах в Китай из банков Грузии и Армении.