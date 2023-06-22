У Києві хочуть створити міжнародний фінансовий центр: на якому етапі переговори
Джерело:forbes.ua
Інвестори та біржі всерйоз розглядають можливість створення у столиці міжнародного фінансового центру. Це потребуватиме напрацювання нових механізмів, але над ними вже активно працюють.
На форумі у Лондоні, який присвячений відновленню України, пролунало багато цікавих ідей з реалізації потенціалу нашої країни. Декілька стосуються серйозних кроків у фінансовій сфері.
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Міжнародний фінансовий центр у Києві
Як повідомив CEO London Stock Exchange Group (LSEG) Девід Швіммер, Лондонська біржа вже зараз залучена до процесу створення міжнародного фінансового центру в Києві. Деталі проєкту наразі не уточнюються, адже переговори та пропозиції досі тривають, але у нашої столиці є великі перспективи.
Наша мета – долучити Київ до провідних міст світу як частини світового альянсу міжнародних фінансових центрів,
– сказав Швіммер.
Зараз LSEG проводить консультації з Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку щодо підтримки локального капіталу в Україні. Зокрема, йдеться про підтримку подвійного лістингу – в Україні та на Лондонській біржі.
"Тобто ми забезпечимо доступ до внутрішнього та міжнародного капіталу", – додав голова LSEG.
Вже у наступному році Лондонська фондова біржа готова знизити лістинг для українського бізнесу. Окрім того, наших підприємців звільнять від додаткових платежів, якщо український уряд гарантує емісії.