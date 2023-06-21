Якщо ви потребуєте паливо або плануєте подорож – можете отримати на ці потреби 100 тисяч гривень від "Приватбанку". Акція вже розпочалася, тому подавати заявки можна вже зараз.

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Що потрібно зробити для участі

Головний приз конкурсу – сертифікат на подорож на суму 100 тисяч гривень. Акція триває до 13 серпня, участь можуть взяти лише клієнти банку.

Для участі потрібно заповнити форму на сайті банку або в додатку. Наступний крок – Mastercard від ПриватБанку до NFC-гаманця (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), а потім зробити 5 покупок мінімум на 100 гривень.

Окрім того, банк розігрує 30 сертифікатів на паливо від WOG. Також повідомляється, що учасникам потрібно здійснити власне 5 покупок, перекази між картами не враховуються.

Для участі у конкурсі не обов'язково мати пластикову карту, можна відкрити карту Digital у додатку.