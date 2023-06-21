Если вы нуждаетесь в топливе или планируете путешествие – можете получить на эти нужды 100 тысяч гривен от "ПриватБанка". Акция уже началась, поэтому подавать заявки можно уже сейчас.

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Что нужно сделать для участия

Главный приз конкурса – сертификат на поездку на сумму 100 тысяч гривен. Акция проходит до 13 августа, участие могут принять только клиенты банка.

Для участия нужно заполнить форму на сайте банка или в приложении. Следующий шаг – Mastercard от ПриватБанка до NFC-кошелька (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), а затем совершить 5 покупок минимум на 100 гривен.

Кроме того, банк разыгрывает 30 сертификатов на топливо от WOG. Также сообщается, что участникам нужно совершить собственно 5 покупок, переводы между картами не учитываются.

Для участия в конкурсе не обязательно иметь пластиковую карту, можно открыть карту Digital в приложении.