На форумі у Лондоні, який присвячений відновленню України, пролунало багато цікавих ідей з реалізації потенціалу нашої країни. Декілька стосуються серйозних кроків у фінансовій сфері.

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Міжнародний фінансовий центр у Києві

Як повідомив CEO London Stock Exchange Group (LSEG) Девід Швіммер, Лондонська біржа вже зараз залучена до процесу створення міжнародного фінансового центру в Києві. Деталі проєкту наразі не уточнюються, адже переговори та пропозиції досі тривають, але у нашої столиці є великі перспективи.

Наша мета – долучити Київ до провідних міст світу як частини світового альянсу міжнародних фінансових центрів,

– сказав Швіммер.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Зараз LSEG проводить консультації з Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку щодо підтримки локального капіталу в Україні. Зокрема, йдеться про підтримку подвійного лістингу – в Україні та на Лондонській біржі.

"Тобто ми забезпечимо доступ до внутрішнього та міжнародного капіталу", – додав голова LSEG.

Вже у наступному році Лондонська фондова біржа готова знизити лістинг для українського бізнесу. Окрім того, наших підприємців звільнять від додаткових платежів, якщо український уряд гарантує емісії.