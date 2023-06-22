На форуме в Лондоне, посвященном восстановлению Украины, прозвучало много интересных идей по реализации потенциала нашей страны. Несколько касаются серьезных шагов в финансовой сфере.

Читайте также "Приватбанк" дал украинцам шанс выиграть 100 тысяч на топливо и путешествия: что нужно сделать

Международный финансовый центр в Киеве

Как сообщил CEO London Stock Exchange Group (LSEG) Дэвид Швиммер, Лондонская биржа уже сейчас вовлечена в процесс создания международного финансового центра в Киеве. Детали проекта пока не уточняются, ведь переговоры и предложения до сих пор продолжаются, но у нашей столицы есть большие перспективы.

Наша цель – приобщить Киев к ведущим городам мира как части мирового альянса международных финансовых центров,

– сказал Швиммер.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Сейчас LSEG проводит консультации с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по поддержке локального капитала в Украине. В частности, речь идет о поддержке двойного листинга – в Украине и Лондонской бирже.

"То есть мы обеспечим доступ к внутреннему и международному капиталу", – добавил глава LSEG.

Уже в будущем году Лондонская фондовая биржа готова снизить листинг для украинского бизнеса. Кроме того, наших предпринимателей освободят от дополнительных платежей, если украинское правительство гарантирует эмиссию.