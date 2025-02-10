Київстар націлився на купівлю ще одного сервісу

Український мобільний оператор Київстар зацікавлений у придбанні популярного сервісу бронювання ліків Tabletki.ua, що може стати важливою частиною його стратегії розвитку.

Рішення прийме АМКУ

Після зняття арешту з корпоративних прав компанії, угода виглядає все більш реалістичною. Згідно з інформацією Forbes Ukraine, Київстар подав заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ) на купівлю сервісу в листопаді 2024 року.

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Однак, на той момент комітет відмовив у погодженні угоди через питання, пов’язані з арештом частини корпоративних прав Київстару. Після зняття арешту Шевченківським судом, оператор може подати повторну заявку на придбання сервісу, що вже має більше 10 мільйонів користувачів і співпрацює з 12 000 аптек по всій Україні.

Що відомо про сервіс Tabletki.ua Tabletki.ua, заснований у 2010 році, став одним з найпопулярніших онлайн-ресурсів для порівняння цін на ліки та їх бронювання в аптеках. За останні роки сервіс показав значне зростання, що робить його привабливим для потенційних інвесторів. Оцінка компанії варіюється від 30 до 80 мільйонів доларів, що залежить від високого рівня рентабельності бізнесу.

Київстар хоче створити "супердодаток"

Київстар, який планує вийти на біржу Nasdaq у 2025 році, активно розглядає можливості для розширення своєї діяльності за межі традиційного мобільного зв’язку, зокрема через придбання таких компаній, як Uklon та Tabletki.ua.

Зауважте! Аналітики припустили, що об’єднання цих сервісів може дозволити створити потужний "супердодаток", що об’єднає медичні та транспортні послуги, інтегруючи їх із платформою Helsi для надання комплексних послуг українським користувачам.

Схоже, що Київстар має амбітні плани на найближче майбутнє, а угода з Tabletki.ua може стати важливим кроком на шляху до масштабної трансформації та розширення ринку.