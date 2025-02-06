Київстар купує Uklon

Рішення ухвалено на засіданні АМКУ 6 лютого, повідомив голова відомства Павло Кириленко, інформує 24 Канал.

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Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Київстар на придбання Uklon, включаючи компанію UKLON LTD та дочірні товариства "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна",

– ідеться у повідомленні.

За словами Кириленка, АМКУ дійшов висновку, що угода не спричинить змін на ринках онлайн-реклами, перевезень легковим автотранспортом і доставки товарів, тому не матиме суттєвого впливу на конкурентне середовище.

Довідково. Uklon має чотирьох співзасновників: Віталія Дятленка, Сергія Смусю, Вікторію Дубровську та Дмитра Дубровського.