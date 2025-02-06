Киевстар покупает Uklon

Решение принято на заседании АМКУ 6 февраля, сообщил глава ведомства Павел Кириленко, информирует 24 Канал.

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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Киевстар на приобретение Uklon, включая компанию UKLON LTD и дочерние общества "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина",

– говорится в сообщении.

По словам Кириленко, АМКУ пришел к выводу, что соглашение не повлечет изменений на рынках онлайн-рекламы, перевозок легковым автотранспортом и доставки товаров, поэтому не будет иметь существенного влияния на конкурентную среду.

Справочно. Uklon имеет четырех соучредителей: Виталия Дятленко, Сергея Смусю, Викторию Дубровскую и Дмитрия Дубровского.