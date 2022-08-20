Київстар придбав контрольну частку медичного сервісу Helsi

Мобільний оператор Київстар купив контрольну частку найбільшої медичної інформаційної системи України Helsi. Залучені інвестиції Helsi планує вкласти у розробку продукту для надання нових електронних послуг лікарям та пацієнтам.

Про покупку повідомила материнська компанія Київстару Veon. Станом на серпень 2022 року, сервісом Helsi користуються 23 мільйони пацієнтів і близько 1 300 медичних закладів України.

Читайте також Кешбек і низькі відсотки: чому варто використовувати український сервіс GEO Pay

Київстар тепер володіє контрольною часткою Helsi

За словами президента Київстару Олександра Комарова, у найближчі три роки мобільний оператор планує розширювати свій бізнес й інвестувати у розвиток цифрових екосистем для здоров'я українців. Купівля контрольної частки Helsi – серйозний крок у цьому напрямку.

При цьому сторони не розголошують деталей угоди. За інформацією українського видання Forbes, до початку повномасштабного вторгнення Helsi оцінювали у 30 – 40 мільйонів доларів, проте поточна вартість компанії може складати всього 10 мільйонів доларів, тобто у 3 – 4 рази менше.

У юридичній особі "Хелсі Україна" Київстару наразі належить частка у 69,99%. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Самвел Акобян, якому належить частка 26,9% через ТОВ "Українська інвестиційна платформа". Він також є абсолютним власником ТОВ "Хелсі ЮА", якому належить торгова марка медичного сервісу.

Зверніть увагу У Зеленського обговорюють введення єдиної ставки податку у 10%: що передбачає така модель

Зауважимо, що Helsi нині є ключовим гравцем на ринку медичних інформаційних систем, що передусім працюють із державними лікарнями. Вони й приносять основний заробіток компанії, сплачуючи підписку від 10 доларів за одного активного лікаря-користувача.

До слова, станом на сьогодні, послугами сервісу користуються понад 49 тисяч українських лікарів. У 2020 році виторг Helsi склав 23,4 мільйона гривень, серед яких частка державних закупівель – 71%.