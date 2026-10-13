Залишилися лічені дні: Київстар підвищує частину тарифів

Мобільний оператор Київстар оголосив про оновлення трьох тарифів для своїх абонентів. Зміни запрацюють уже 15 жовтня, однак подробиці щодо нової вартості послуг компанія поки не оприлюднила.

Які тарифи змінить Київстар

Підвищення тарифів на мобільний вже відбулося, тож тепер черга тарифів на домашній інтернет, повідомляє оператор.

Оновлення стосуватиметься таких пакетів:

"Базовий";

"Оптимальний";

"Комфортний".

Банер на сайті Київстару про підвищення тарифів / скриншот 24 Каналу

Що буде з чинними тарифами

Попередні версії тарифів "Базовий", "Оптимальний" і "Комфортний" закриють для нових підключень. Натомість пропозиції отримають оновлені назви:

"Базовий 2026"; "Оптимальний 2026"; "Комфортний 2026".

Абонентам, які вже користуються цими тарифами, не потрібно самостійно переходити на інші плани: обслуговування для них продовжиться.

Оператор анонсував підвищення тарифів, але конкретні суми поки невідомі. Тож абонентам варто стежити за повідомленнями Київстару, щоб дізнатися, скільки коштуватиме домашній інтернет після 15 жовтня.