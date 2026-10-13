Які тарифи змінить Київстар

Підвищення тарифів на мобільний вже відбулося, тож тепер черга тарифів на домашній інтернет, повідомляє оператор.

Оновлення стосуватиметься таких пакетів:

"Базовий";

"Оптимальний";

"Комфортний".

Банер на сайті Київстару про підвищення тарифів / скриншот 24 Каналу

Що буде з чинними тарифами

Попередні версії тарифів "Базовий", "Оптимальний" і "Комфортний" закриють для нових підключень. Натомість пропозиції отримають оновлені назви:

"Базовий 2026"; "Оптимальний 2026"; "Комфортний 2026".

Абонентам, які вже користуються цими тарифами, не потрібно самостійно переходити на інші плани: обслуговування для них продовжиться.

Оператор анонсував підвищення тарифів, але конкретні суми поки невідомі. Тож абонентам варто стежити за повідомленнями Київстару, щоб дізнатися, скільки коштуватиме домашній інтернет після 15 жовтня.