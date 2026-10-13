Які тарифи змінить Київстар
Підвищення тарифів на мобільний вже відбулося, тож тепер черга тарифів на домашній інтернет, повідомляє оператор.
Оновлення стосуватиметься таких пакетів:
- "Базовий";
- "Оптимальний";
- "Комфортний".
Банер на сайті Київстару про підвищення тарифів / скриншот 24 Каналу
Що буде з чинними тарифами
Попередні версії тарифів "Базовий", "Оптимальний" і "Комфортний" закриють для нових підключень. Натомість пропозиції отримають оновлені назви:
- "Базовий 2026";
- "Оптимальний 2026";
- "Комфортний 2026".
Абонентам, які вже користуються цими тарифами, не потрібно самостійно переходити на інші плани: обслуговування для них продовжиться.
Оператор анонсував підвищення тарифів, але конкретні суми поки невідомі. Тож абонентам варто стежити за повідомленнями Київстару, щоб дізнатися, скільки коштуватиме домашній інтернет після 15 жовтня.