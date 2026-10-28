Київстар оновить низку тарифів із 1 листопада: чого чекати українцям

Мобільний оператор Київстар з 1 листопада змінює наповнення частини контрактних тарифних планів без підвищення їхньої вартості. Абоненти отримають розширені пакети міжнародних дзвінків, суттєве збільшення SMS та нові бонуси у вигляді доступу до телебачення.

Що Київстар змінює з 1 листопада

Перегляд лінійок стосується виключно контрактних тарифів на мобільний. Користувачам розширять доступні пакети хвилин, повідомлень та додаткових сервісів без додаткових доплат за саму підписку, повідомляє Київстар.

Вигідні дзвінки до трьох країн Європи

Компанія розширила список країн для міжнародних дзвінків, додавши до нього Угорщину, Нідерланди та Словенію. З 1 листопада клієнти зможуть телефонувати рідним та партнерам за кордон на базових умовах своїх пакетів.

Це нововведення діятиме для користувачів тарифів ВСЕ РАЗОМ Драйвовий Контракт, ВСЕ РАЗОМ Сильний Контракт, ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт, ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт, ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт, а також Простий Контракт.

Завдяки цьому абонентам пакета ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт більше не доведеться переплачувати за додаткові опції. Із 31 жовтня в них автоматично вимкнуть послугу "Світ чекає – Угорщина", за яку раніше списували по 75 гривень щомісяця для викликів за рахунок тарифних хвилин.

Більше повідомлень та безкоштовне телебачення

Суттєве зростання лімітів передбачено для користувачів лінійки ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт. Обсяг текстових повідомлень у межах тарифного плану збільшиться з 800 до 2 700 SMS на місяць. Крім того, компанія розширила функціонал для лінійки LOVE UA та комбінованих пропозицій.

Для абонентів тарифів LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт та ВСЕ РАЗОМ Комфорт розширюється перелік доступних Суперсил. Відтепер вони зможуть вибрати Київстар ТБ,

– додали в компанії.

Це дасть змогу користувачам дивитися фільми та передачі без потреби окремо купувати підписку на медіасервіс, оптимізуючи витрати на щомісячні розваги.

Скільки тепер коштують тарифи Київстару

Нагадаємо, що з 15 жовтня 2026 року Київстар оновив тарифні плани домашнього інтернету. У новій лінійці змінилася вартість усіх трьох пакетів:

"Базовий" – 300 гривень на місяць замість 200 гривень; "Оптимальний" – 400 гривень на місяць замість 350 гривень; "Комфортний" – 500 гривень на місяць замість 450 гривень.

Попри підвищення стандартних цін, Київстар запустив акцію для нових користувачів Домашнього Інтернету. Протягом перших шести місяців обслуговування кожен із трьох тарифів коштуватиме 200 гривень на місяць.