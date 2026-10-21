Скільки коштують тарифи Київстару

З 15 жовтня 2026 року мобільний оператор оновив тарифні плани домашнього інтернету, повідомляє Київстар.

Попередні версії пакетів перевели до архіву, тому нові клієнти вже не можуть підключити їх на старих умовах. Водночас чинні абоненти продовжать користуватися своїми тарифами. У новій лінійці змінилася вартість усіх трьох пакетів:

"Базовий" – 300 гривень на місяць замість 200 гривень; "Оптимальний" – 400 гривень на місяць замість 350 гривень; "Комфортний" – 500 гривень на місяць замість 450 гривень.

Попри підвищення стандартних цін, Київстар запустив акцію для нових користувачів Домашнього Інтернету. Протягом перших шести місяців обслуговування кожен із трьох тарифів коштуватиме 200 гривень на місяць.

Знижка поширюється на всі пакети оновленої лінійки, а їхнє наповнення залишається незмінним. Після завершення акційного періоду вартість залежатиме від обраного тарифного плану.

Що входить до тарифів Домашнього Інтернету

Пакети відрізняються швидкістю з'єднання та додатковими послугами. "Базовий" передбачає:

швидкість інтернету до 100 Мбіт/с;

ознайомчий доступ до швидкості до 1 Гбіт/с протягом перших трьох місяців без доплати, якщо за адресою підключення доступна відповідна технологія;

сервіси "Домашній день", "Тиждень довіри" та "Зміна адреси".

"Оптимальний" пропонує швидкість до 300 Мбіт/с і одну Суперсилу на вибір. Серед зазначених можливостей – Київстар ТБ із понад 390 телеканалами та більш ніж 18 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.

"Комфортний" передбачає швидкість до 1 Гбіт/с, одну Суперсилу та додаткову послугу "Статична IP-адреса".

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".



