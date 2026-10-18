Що відповіли у lifecell

Частина операторів вже підвищила тарифи на мобільний, проте може відбутися чергове подорожчання, пише "Телеграф".

У lifecell запевнили, що намагаються підтримувати зв’язок для абонентів попри складну ситуацію в країні. Якщо ж умови тарифів зміняться, клієнтів мають попередити завчасно.

У разі зміни умов надання послуг оператор зобов'язується інформувати клієнта не пізніше ніж за 7 днів до вступу в силу змін,

– зазначив оператор служби підтримки.

Vodafone: тарифи змінюють раз на рік

У Vodafone заявили, що повідомлення про можливе підвищення тарифів через російські удари не стосуються компанії.

Дана інформація не має до нас відношення. На нашому сайті та у наших соціальних мережах такої інформації не було,

– повідомляє оператор.

Також у службі підтримки повідомили, що востаннє тарифи підвищували 23 грудня 2025 року. За словами оператора, вартість послуг змінюється раз на рік. Про нові ціни абонентів мають інформувати заздалегідь – не пізніше ніж за сім днів до змін.

Київстар: мережа працює стабільно

У Київстарі повідомили, що наразі мережа працює стабільно, забезпечуючи абонентів мобільним зв’язком і фіксованим інтернетом.

Мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв'язок, так і фіксований інтернет. Однак у частині населених пунктів зони проведення активних бойових дій можуть спостерігатися складнощі через знеструмлення,

– зазначили в компанії.

Щодо можливого підвищення тарифів саме через російські атаки оператор повідомив, що наразі таких планів не анонсували.



