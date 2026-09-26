Оператори вже заклали великі витрати у тарифи

Оператори за останні роки зіткнулися з великими витратами, тому й ростуть ціни на мобільні тарифи, пише OBOZ.

Йдеться, зокрема, про відновлення пошкодженої інфраструктури, ремонт обладнання, розбудову мереж та забезпечення її автономної роботи. Водночас, на нинішній рівень тарифів уже враховує значну частину цих витрат.

Усі ці перебудови, усі ці ремонти – це все гроші, і все це закладено в ціну. Але вони вже підняли ціну до таких меж, що далі, мабуть, немає фінансового обґрунтування,

– каже телеком-аналітик Олександр Глущенко.

Тому оператори можуть опинитися в ситуації, коли чергове підвищення цін буде складно пояснити споживачам лише зростанням витрат.

Чи подорожчають тарифи далі

За словами експерта, є ще один важливий момент. Під час попередніх переглядів тарифів оператори могли одразу врахувати не лише поточні витрати, а й потреби майбутніх періодів.

Тобто частина коштів від уже підвищених тарифів могла бути закладена як своєрідний фінансовий запас на майбутні витрати компаній. Через це найближчим часом різкого нового стрибка цін може і не відбутися.

Іншої аргументації я не бачу. Маю надію, що оператори, коли піднімали востаннє тарифні плани, обрали для себе таку модель, щоб створити запас міцності – аби накопичувати гроші для вирішення фінансово-економічних проблем. Умовно кажучи: зараз у операторів є прекрасна можливість за ті гроші, які вони мають, будувати, оптимізувати, ставити акумулятори – щоб був зв'язок,

– зазначає Глущенко.

Отже, далі на ситуацію впливатимуть витрати на відновлення та розвиток мереж, енергонезалежність, обладнання й інші потреби телеком-галузі.

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".



