Операторы уже учли большие расходы в тарифах

В последние годы операторы столкнулись с большими расходами, поэтому и растут цены на мобильные тарифы, пишет OBOZ.

Речь идет, в частности, о восстановлении поврежденной инфраструктуры, ремонте оборудования, расширении сетей и обеспечении их автономной работы. В то же время нынешний уровень тарифов уже учитывает значительную часть этих расходов.

Все эти перестройки, все эти ремонты – это все деньги, и все это заложено в цену. Но они уже подняли цену до таких пределов, что дальше, пожалуй, нет финансового обоснования,

– говорит телеком-аналитик Александр Глущенко.

Поэтому операторы могут оказаться в ситуации, когда очередное повышение цен будет сложно объяснить потребителям одним лишь ростом затрат.

Подорожают ли тарифы дальше

По словам эксперта, есть еще один важный момент. Во время предыдущих пересмотров тарифов операторы могли сразу учесть не только текущие расходы, но и потребности будущих периодов.

То есть часть средств от уже повышенных тарифов могла быть заложена в качестве своеобразного финансового резерва на будущие расходы компаний. Из-за этого в ближайшее время резкого нового скачка цен может и не произойти.

Другой аргументации я не вижу. Надеюсь, что операторы, когда в последний раз повышали тарифные планы, выбрали для себя такую модель, чтобы создать запас прочности – с целью накопления средств для решения финансово-экономических проблем. Условно говоря: сейчас у операторов есть прекрасная возможность за те деньги, которые у них есть, строить, оптимизировать, устанавливать аккумуляторы – чтобы была связь,

– отмечает Глущенко.

Итак, в дальнейшем на ситуацию будут влиять расходы на восстановление и развитие сетей, энергонезависимость, оборудование и другие потребности телекоммуникационной отрасли.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семерка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семерка".