Что ответили в lifecell

Часть операторов уже повысила тарифы на мобильную связь, однако может произойти очередное подорожание, пишет "Телеграф".

В lifecell заверили, что стараются поддерживать связь для абонентов, несмотря на сложную ситуацию в стране. Если же условия тарифов изменятся, клиентов должны предупредить заранее.

В случае изменения условий предоставления услуг оператор обязуется информировать клиента не позднее чем за 7 дней до вступления изменений в силу,

– отметил оператор службы поддержки.

Vodafone: тарифы меняют раз в год

В Vodafone заявили, что сообщения о возможном повышении тарифов из-за российских ударов не касаются компании.

Данная информация не имеет к нам отношения. На нашем сайте и в наших социальных сетях такой информации не было,

– сообщает оператор.

Также в службе поддержки сообщили, что в последний раз тарифы повышали 23 декабря 2025 года. По словам оператора, стоимость услуг меняется раз в год. Об изменении цен абонентов должны информировать заранее – не позднее чем за семь дней до вступления изменений в силу.

Киевстар: сеть работает стабильно

В "Киевстаре" сообщили, что в настоящее время сеть работает стабильно, обеспечивая абонентов мобильной связью и фиксированным интернетом.

Сеть "Киевстар" работает стабильно, обеспечивая как мобильную связь, так и фиксированный интернет. Однако в некоторых населенных пунктах зоны проведения активных боевых действий могут наблюдаться сложности из-за отключения электроэнергии,

– отметили в компании.

Что касается возможного повышения тарифов именно из-за российских атак, оператор сообщил, что на данный момент таких планов не анонсировано.