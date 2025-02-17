Є час до 19 – 20 лютого: ключові дати для сплати податків

Фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні мають дотримуватися важливих податкових зобов’язань. Розповідаємо, як не заплутатись в основних моментах і не забути крайні дати та суми платежів, які потрібно зробити до 20 лютого.

Ключові дати сплати податків ФОП

Зокрема, подтаковий консультант Михайло Смокович нагадав ключові дати сплати фінансових зобов'язань для ФОПів усіх груп.

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До 19 лютого 2025 року:

Сплата єдиного податку (ЄП) для ФОП 3-ї групи за 4-й квартал 2024 року.

Довідково! Податок сплачується щоквартально протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації за відповідний квартал.

До 20 лютого 2025 року:

Сплата ЄП для ФОП 1-ї та 2-ї груп за лютий 2025 року:

1-ша група – 302,80 гривень.

2-га група – 1600,00 гривень.

Сплата військового збору для ФОП 1-ї та 2-ї груп за лютий 2025 року – 800,00 гривень.

Подання податкового розрахунку за найманих працівників: Додаток 1 по ЄСВ та 4ДФ за січень 2025 року.

Особливі умови для мобілізованих підприємців та тих, що знаходяться на територіях ведення бойових дій:

Варто знати. Мобілізовані ФОП та підприємці, зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, мають право не сплачувати єдиний податок та військовий збір на період воєнного стану. Для цього необхідно подати відповідні підтверджуючі документи до податкових органів.

Нагадємо також, що з 1 грудня 2024 року набули чинності нові податкові зміни, зокрема, відбулось підвищення військового збору – ставка зросла з 1,5% до 5% для всіх платників податків, включаючи ФОП.

І поверення обовязкового військового збору для ФОП. Раніше цей збір не застосовувався до підприємців, але тепер вони зобов'язані його сплачувати.

Рекомендації для підприємців

Своєчасна сплата податків та зборів. Дотримання встановлених термінів допоможе уникнути штрафних санкцій та додаткових нарахувань.

Підготовка та подання звітності. Забезпечте правильне та вчасне подання всіх необхідних звітів до податкових органів.

Відстеження законодавчих змін. Податкове законодавство може змінюватися, тому важливо регулярно перевіряти актуальну інформацію та консультуватися з фахівцями.

Пам'ятайте, що дотримання податкових зобов'язань є ключовим для успішного ведення підприємницької діяльності та уникнення можливих проблем з податковими органами.