Алгоритм заповнення заяви за формою № 5ДР

Як змінити дані, розповіли у Державній податковій службі України, інформує 24 Канал. Передусім необхідно мати документ, що посвідчує особу, а також інші документи, які підтверджують зміни.

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Для підтвердження місця проживання знадобиться:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт у формі книжечки або тимчасове посвідчення громадянина України. Для внутрішньо переміщених осіб – довідка про взяття на облік.

Зауважте. При подачі Заяви необхідно надати оригінали та копії всіх документів, що використовуються для заповнення. Оригінали документів після перевірки повертаються.

Способи подачі заяви та термін внесення змін

Паперовий формат: або особисто – звертатись до будь-якого податкового органу; або через представника – в такому разі потрібно мати:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що посвідчує особу довірителя (оригінал або копія);

нотаріально посвідчену довіреність на внесення змін до реєстру.

Електронний формат: через Електронний кабінет платника податків або мобільний додаток Моя податкова, додавши копії підтверджуючих документів.

Увага! Податковий орган має оновити дані в реєстрі впродовж 3 робочих днів після подачі заяви.