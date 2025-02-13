Як працювала схема ухилення
Після отримання бюджетних коштів за виконані роботи низка компаній не зареєструвала або частково зареєструвала свої податкові зобов'язання, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу БЕБ.
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Розслідування встановило, що компанії, які надавали послуги органам місцевого самоврядування, зокрема:
- Ремонт дорожнього покриття.
- Капітальний ремонт будівель.
- Будівництво фортифікаційних споруд.
Після отримання фінансування вони не декларували податкові зобов'язання в повному обсязі або не реєстрували їх взагалі,
– ідеться у повідомленні.
Що зробило БЕБ
Бюро економічної безпеки направило рекомендаційні листи до Державної податкової служби для ухвалення управлінських рішень. На основі цього ДПС розпочала низку позапланових перевірок.
Нараза одному з підприємств уже донараховано 1,3 мільярдів гривень податкових зобов'язань, включно зі штрафами.
Зауважте. Окрім податкових перевірок, детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.
Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних осіб та компанії, які використовували цю схему, щоб уникнути сплати податків.