Як працювала схема ухилення

Після отримання бюджетних коштів за виконані роботи низка компаній не зареєструвала або частково зареєструвала свої податкові зобов'язання, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу БЕБ.

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Розслідування встановило, що компанії, які надавали послуги органам місцевого самоврядування, зокрема:

Ремонт дорожнього покриття.

Капітальний ремонт будівель.

Будівництво фортифікаційних споруд.

Після отримання фінансування вони не декларували податкові зобов'язання в повному обсязі або не реєстрували їх взагалі,

– ідеться у повідомленні.

Що зробило БЕБ

Бюро економічної безпеки направило рекомендаційні листи до Державної податкової служби для ухвалення управлінських рішень. На основі цього ДПС розпочала низку позапланових перевірок.

Нараза одному з підприємств уже донараховано 1,3 мільярдів гривень податкових зобов'язань, включно зі штрафами.

Зауважте. Окрім податкових перевірок, детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.

Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних осіб та компанії, які використовували цю схему, щоб уникнути сплати податків.