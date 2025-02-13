Как работала схема уклонения

После получения бюджетных средств за выполненные работы ряд компаний не зарегистрировали или частично зарегистрировали свои налоговые обязательства, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

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Расследование установило, что компании, которые предоставляли услуги органам местного самоуправления, в частности:

Ремонт дорожного покрытия.

Капитальный ремонт зданий.

Строительство фортификационных сооружений.

После получения финансирования они не декларировали налоговые обязательства в полном объеме или не регистрировали их вообще,

– говорится в сообщении.

Что сделало БЭБ

Бюро экономической безопасности направило рекомендательные письма в Государственную налоговую службу для принятия управленческих решений. На основе этого ГНС начала ряд внеплановых проверок.

Сейчас одному из предприятий уже доначислено 1,3 миллиардов гривен налоговых обязательств, включая штрафы.

Заметьте. Кроме налоговых проверок, детективы БЭБ начали досудебное расследование в ряде уголовных производств.

Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных лиц и компании, которые использовали эту схему, чтобы избежать уплаты налогов.