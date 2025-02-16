Алгоритм заполнения заявления по форме № 5ДР
Как изменить данные, рассказали в Государственной налоговой службе Украины, информирует 24 Канал. Прежде всего необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также другие документы, подтверждающие изменения.
Смотрите также Недобросовестные предприниматели не уплатили 1,6 миллиарда гривен – к ним наведалось БЭБ
Для подтверждения места жительства понадобится:
- выписка из реестра территориальной общины;
- паспорт в форме книжечки или временное удостоверение гражданина Украины. Для внутренне перемещенных лиц – справка о постановке на учет.
Обратите внимание. При подаче Заявления необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, используемых для заполнения. Оригиналы документов после проверки возвращаются.
Способы подачи заявления и срок внесения изменений
Бумажный формат: или лично – обращаться в любой налоговый орган; или через представителя – в таком случае нужно иметь:
- документ, удостоверяющий личность представителя;
- документ, удостоверяющий личность доверителя (оригинал или копия);
- нотариально заверенную доверенность на внесение изменений в реестр.
Электронный формат: через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение Моя налоговая, добавив копии подтверждающих документов.
Внимание! Налоговый орган должен обновить данные в реестре в течение 3 рабочих дней после подачи заявления.