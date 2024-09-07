Програма "Національний кешбек" може розширитися на книгарні: хто про це просить

В Україні стартувала бета-версія програми "Національний кешбек". Бізнеси долучаються до ініціативи, а кількість охочих постійно зростає.

Нові охочі

Міністерство культури та інформаційної політики України хоче додати книги та послуги книгарень до програми "Національний кешбек". Відповідна заява з'явилася на сайті відомства.

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Окрім того, що книговидавці та їх продукція відсутні у програмі, акумульовані нею кошти не можна витратити на книги. Тому міністерство пропонує виправити цю ситуацію, тим паче, що "єПідтримка" показала хороший результат.

За два місяці її дії, з грудня 2021 по лютий 2022 року, майже 9 мільйонів українців витратили загалом 3,4 мільярда грн, найбільше коштів пішли саме на придбання книг,

– нагадали в Мінкульті.

Скільки можна отримати і на що витратити

Бета-версія програми "Національний кешбек" буде працювати один місяць. Потрібно оформити спеціальну картку (фізичну або в банківському застосунку), на яку буде зараховуватися до 10% від покупки товару українського виробника, який зареєстрований у програмі.

Максимальна сума накопичення – 3 тисячі гривень. Їх можна витратити на комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно, задонатити на ЗСУ або купити військові облігації. Зняти готівку з картки буде неможливо.