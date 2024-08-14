Збільшувати зарплати потрібно вже: чиї виплати мають проіндексувати

Роботодавці мають індексувати оклад своїх робітників. Таким чином співробітники отримуватимуть виплати, що відповідають актуальним економічним реаліям.

Кому мають підвищити оклад

Індексація зарплат має проводитись, якщо величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації у 103%. Саме у червні цього року це значення було досягнене.

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Тобто проіндексувати оклади мають працедавці, що:

не підвищували виплати з грудня 2023 року;

збільшили виплати востаннє у січні та лютому цього року.

Індексація має відбуватись у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У серпні 2024 року цей показник складає – 3 028 гривень.

Який розмір цієї індексації:

якщо підвищення не відбувалося з грудня і зарплата більш як 3 028 гривень, оклад має зрости на 4,3%, тобто, максимум на 130,20 гривень;

у випадку зростання окладу у січні, показник індексації сягає 3,8% – до 115,06 гривень;

якщо підвищення відбувалось у лютому – 3,5% – 105,98 гривні.

Якщо підвищення окладу відбувалось у березні або пізніше, індексація не має відбуватися.