Кому должны повысить оклад
Индексация зарплат должна проводиться, если величина индекса потребительских цен превышает порог индексации в 103%. Именно в июне 2024 года это значение было достигнуто.
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То есть проиндексировать оклады должны работодатели, которые:
- не повышали выплаты с декабря 2023 года;
- увеличили выплаты в последний раз в январе и феврале этого года.
Индексация должна происходить в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В августе 2024 года этот показатель составляет – 3 028 гривен.
Какой размер этой индексации:
- если повышение не происходило с декабря и зарплата более 3 028 гривен, оклад должен вырасти на 4,3%, то есть, максимум на 130,20 гривен;
- в случае роста оклада в январе, показатель индексации достигает 3,8% – до 115,06 гривны;
- если повышение происходило в феврале – 3,5% – 105,98 гривен.