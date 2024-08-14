Кому должны повысить оклад

Индексация зарплат должна проводиться, если величина индекса потребительских цен превышает порог индексации в 103%. Именно в июне 2024 года это значение было достигнуто.

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То есть проиндексировать оклады должны работодатели, которые:

не повышали выплаты с декабря 2023 года;

увеличили выплаты в последний раз в январе и феврале этого года.

Индексация должна происходить в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В августе 2024 года этот показатель составляет – 3 028 гривен.

Какой размер этой индексации:

если повышение не происходило с декабря и зарплата более 3 028 гривен, оклад должен вырасти на 4,3%, то есть, максимум на 130,20 гривен;

в случае роста оклада в январе, показатель индексации достигает 3,8% – до 115,06 гривны;

если повышение происходило в феврале – 3,5% – 105,98 гривен.

Обратите внимание! Если повышение оклада происходило в марте или позже, индексация не должна происходить.