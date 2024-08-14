Кому мають підвищити оклад

Індексація зарплат має проводитись, якщо величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації у 103%. Саме у червні цього року це значення було досягнене.

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Тобто проіндексувати оклади мають працедавці, що:

не підвищували виплати з грудня 2023 року;

збільшили виплати востаннє у січні та лютому цього року.

Індексація має відбуватись у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У серпні 2024 року цей показник складає – 3 028 гривень.

Який розмір цієї індексації:

якщо підвищення не відбувалося з грудня і зарплата більш як 3 028 гривень, оклад має зрости на 4,3%, тобто, максимум на 130,20 гривень;

у випадку зростання окладу у січні, показник індексації сягає 3,8% – до 115,06 гривень;

якщо підвищення відбувалось у лютому – 3,5% – 105,98 гривні.

Зверніть увагу! Якщо підвищення окладу відбувалось у березні або пізніше, індексація не має відбуватися.